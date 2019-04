Трамп у своєму співчутті «примножив» число жертв теракту на Шрі-Ланці

Американський президент Дональд Трамп висловив співчуття постраждалим і сім’ям загиблих в результаті теракту на Шрі-Ланці, однак переплутав кількість жертв трагедії. Відповідне повідомлення з’явилося на офіційній сторінці Трампа в Twitter.

«…жахливий теракт, в якому загинули щонайменше 138 мільйонів людей, ще понад 600 серйозно поранені. Ми готові допомогти», — говорилося в повідомленні.

Пізніше цей пост видалили і був опублікований новий, де вказано правильну кількість жертв теракту.

«В результаті терористичної атаки в церквах і готелях на Шрі-Ланці загинули 138 людей, більше 600 отримали важкі поранення. Сполучені Штати висловлюють щирі співчуття жителям Шрі-Ланки. Ми готові допомогти!» — написав президент США.

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2019

Користувачі соцмережі в коментарях до нового посту пишуть, що Трамп «нарешті помітив помилку» і прикріплюють скріншот віддаленого твіту.