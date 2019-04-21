У Дніпрі зіткнулися Lanos і автомобіль таксі: постраждали 4 людини

20 квітня, о 20:25, у Дніпрі зіткнулися два авто: Lanos і Dacia, який належить службі таксі. Інцидент стався на перетині вулиць Староказацкой і Січових Стрільців.

В результаті події постраждали 4 людини.

За словами водія таксі, він повертав з вулиці Староказацкой на вулицю Січових Стрільців. У цей момент вулицю Січових Стрільців перетинав Lanos. За попередньою інформацією, автомобіль Dacia не поступився дорогою Lanos, в результаті цього відбулося зіткнення. Після удару автомобіль Dacia перекинувся на лівий бік.

В ДТП постраждали 4 людини. Троє з них перебували в Dacia. Пасажирів таксі — хлопця і дівчину госпіталізували до 16-ї міськлікарні. За попередньою інформацією, вони перебували у свідомості, у ДТП отримали садна і порізи. Водій таксі пошкодив руку, медики надали йому допомогу на місці, від госпіталізації чоловік відмовився. Також постраждав водій Lanos. Чоловік перебував у свідомості, його госпіталізували в лікарню для обстеження.

На місці працюють співробітники патрульної поліції. Очікуються слідчі по ДТП. В деталях події будуть розбиратися правоохоронні органи. Рух по вулиці Староказацкой утруднено. По можливості вибирайте альтернативні шляхи пересування.