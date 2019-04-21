Забули: у Зеленського хочуть прописати в законі, як називати бойовиків

Спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков виступає за законодавче визначення термінології щодо бойовиків на Донбасі.

Про це він заявив у неділю на брифінгу в штабі Зеленського, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Я думаю, було б правильно, щоб такі дефініції були визначені на законодавчому рівні. На жаль, коли на сайті чинного глави держави ми бачимо формулювання “повстанці”, щонайменше у трьох випадках, то, напевно, це має право на існування, але особисто я вважаю інакше. Я все-таки вважаю, що це бойовики, які воюють за так звані “ЛНР” і “ДНР”, – сказав Разумков.

Коментуючи слова Зеленського на дебатах 19 квітня, коли він зачитував питання чинному президенту Петру Порошенко від громадян України, Разумков зазначив: “Ми не займаємося цензуруванням ні журналістів, ні наших співгромадян і того, як вони пишуть питання до кандидатів у президенти. Як було написано (“повстанці ДНР і ЛНР” – ІФ), так і було озвучено”.

Нагадуємо:

Під час неофіційних дебатів на столичному стадіоні “Олімпійський” 19 квітня Володимир Зеленський поставив Петру Порошенку серію питань, серед яких було таке: чи правда, що в пайках “повстанців ДНР і ЛНР” є цукерки “Рошен”?

При цьому Зеленський уточнив, що це питання від українців, які вони надіслали в штаб кандидата інтернетом. Порошенко відповів, що це неправда.

Згодом в ефірі “Суспільного” Порошенко поскаржився, що “дебати” на стадіоні “Олімпійський” мали “жахливу частину”, коли Зеленський назвав бойовиків ОРДЛО “повстанцями”.

Однак виявилося, що в 2015 році Порошенко також називав бойовиків на Донбасі “rebels”, що перекладається як “повстанці”. Водночас після того, як користувачі Facebook звернули на це увагу, на сайті президента його слова про “повстанців” були виправлені на “бойовиків”.

У неділю Зеленський прокоментував свої слова про “повстанців” так: “Це мається на увазі “бунтарі”, хлопці й дівчата. Це так було написано на сайті в президента. “Бунтарі”, які проти України”.