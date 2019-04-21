У Чувашії в лікарні відбулося урочисте відкриття ліфта, який потім освятили

Крім священика, у заході взяли участь голова району і сіті-менеджер

Жителям Урмарского району Чувашії нагадали про те, що треба радіти дрібницям. Так, в їх центральній лікарні відбулося урочисте відкриття ліфта.

На церемонію приїхали очільник району Михайло Пуклаков, сіті-менеджер Андрій Васильєв та настоятель Церкви Тихвінської ікони Божої Матері протоієрей Леонід Єрмолаєв.

З’ясувалося, що раніше ліфт в установі не працював, і це спричиняло великі незручності маломобільним пацієнтам. Саме тому його довгоочікуване відкриття в лікарні відзначили, як справжнє свято.

Після всіх урочистих промов, учасники заходу розрізали червону стрічку і дали слово священнослужителю, який освятив кабіну ліфта.

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