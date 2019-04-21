Повинно бути мінімум троє дітей: Лукашенко запропонував новий “конкурс” на посаду міністра

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував ввести нову умову для кандидатів на посаду міністра – претенденти повинні мати як мінімум трьох дітей.

Таку ідею білоруський лідер висловив в ході щорічного звернення до парламенту. Виступ вже розібрали на цитати і розтиражували всі місцеві ЗМІ.

Виступ Лукашенка дивилися мільйони людей, в основному – по телевізору. Вибрані слухачі зібралися в залі Національних зборів – парламентарії, урядовці, керівники великих підприємств.

Варто відзначити, що білоруський лідер пообіцяв проведення дострокових парламентських виборів в цьому році, а в наступному – президентські.

“Президентські вибори мають відбутися в 20-му році. В 20-му це і станеться, що б не трапилося в нашій країні”, – заявив він.

Раніше Лукашенко оголосив, що виставить свою кандидатуру і в разі перемоги піде на шостий президентський термін. Серед виборчих обіцянок була і вже звична – боротьба з корупцією.

Однак прозвучала і неординарна ідея – розподіляти місця серед чиновників в уряді, з огляду на кількість дітей в їх сім’ї. Нібито хорошим керівником може бути тільки багатодітний батько або мати. У самого Лукашенка – троє синів.

“Ось треба дивитися – немає дітей, немає трьох – не можеш бути там міністром або ще кимось”, – запропонував він.

Скількох дітей потрібно мати, як жити і будувати економіку країни, Лукашенко пояснював білорусам більше двох годин. А один з глядачів, депутат Ігор Марзалюк, так вражений президентською промовою, що ледь не розплакався і вже став героєм соціальних мереж.