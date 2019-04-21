Президента України обрали більше половини громадян

У другому турі президентських виборів на Україні проголосували понад 47% населення станом на 15:00, повідомляє сайт Центральної виборчої комісії.

Протягом наступної години показник явки перевищив 50% за даними 110 з 199 округів. Згідно з опитуваннями, за лідера першого туру Володимира Зеленського віддали голоси понад 70% мешканців України, а за чинного президента Петра Порошенка — близько 25%.

Загалом же, громадяни України набагато більш активно голосують у другому турі. Найбільша явка спостерігається в Запорізькій області, найменша — у Закарпатській області.

За даними радника МВС України Івана Варченка, кількість повідомлень про порушення в ході голосування досягла 562.

Перші офіційні екзитполи оприлюднюють, як тільки стартує підрахунок голосів — відразу після 20:00 мск.