Повінь – зміна системи

Menu
Close

Президента України обрали більше половини громадян

21.04.2019

Президента Украины выбрали более половины граждан

У другому турі президентських виборів на Україні проголосували понад 47% населення станом на 15:00, повідомляє сайт Центральної виборчої комісії.

 

Протягом наступної години показник явки перевищив 50% за даними 110 з 199 округів. Згідно з опитуваннями, за лідера першого туру Володимира Зеленського віддали голоси понад 70% мешканців України, а за чинного президента Петра Порошенка — близько 25%.

 

Загалом же, громадяни України набагато більш активно голосують у другому турі. Найбільша явка спостерігається в Запорізькій області, найменша — у Закарпатській області.

 

За даними радника МВС України Івана Варченка, кількість повідомлень про порушення в ході голосування досягла 562.

 

Перші офіційні екзитполи оприлюднюють, як тільки стартує підрахунок голосів — відразу після 20:00 мск.

Читайте також:   Люди, які звинувачені у спробі вбивства, так себе не ведуть.
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *