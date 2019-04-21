У Сирії загострилися сутички військових Ірану і Росії

Іран і Росія продовжують боротьбу за контроль над містами і стратегічними об’єктами в різних районах Сирії, повідомляє, що виходить в Лондоні арабська газета «Аль-Арабі, аль-Джадіда» з ссылкй на турецьке агентство «Анатолія».

Минулої п’ятниці зіткнення відбулися в районі аеропорту Алеппо, який контролюють підрозділи елітного іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Відзначається, що російська військова поліція вирішила витіснити КВІР і його шиїтських союзників з цієї території і заради цього підняли в повітря літак.

За даними ЗМІ, жертвами зіткнень Ірану та Росії поблизу міста Маядим в районі Дейр ез-Зора стали двоє іранців, а четверо росіян були поранені.

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