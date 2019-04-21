Підмінив шматком шпалер: В Чернігові виборець намагався з’їсти бюлетень, але зазнав фіаско

У Чернігові на одному з виборчих дільниць виборець намагався з’їсти бюлетень.

Про це повідомили у секторі комунікацій ГУ НП в області.

Згідно з інформацією, інцидент стався у Чернігові на ділянці № 741069, що розташований у Палаці культури на Шерстянці. Голова дільничної комісії Світлана Москалець повідомила, що чоловік після голосування намагався вкинути в урну шматок шпалер, а бюлетень забрати з собою.

Коли цей факт виявили, він намагався з’їсти бюлетень. На ділянку викликали поліцію. Зараз з виборцем працює слідчо-оперативна група.