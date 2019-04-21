На батьківщині Зеленського 8-річному хлопчикові запропонували проголосувати

У Кривому Розі Дніпропетровської області 8-річному хлопчикові прийшло запрошення для голосування у другому турі президентських виборів.

Про це сьогодні під час прес-конференції в Дніпропетровську повідомив голова правління «Комітету виборців України» в Дніпропетровській області Станіслав Жолудєв.

За його словами, хлопчик прийшов разом з батьками на виборчу дільницю, що розташована у школі №13, з запрошенням та свідоцтвом про народження.

«У дільничній комісії почали з’ясовувати і побачили помилку у реєстрі виборців. Замість 2011 року у хлопчика був записаний у 2001», — розповів Жолудєв і додав, що помилка в реєстрі виникла лише у другому турі президентських виборів, у першому – її не було.

Перший тур виборів в Україні пройшов 31 березня 2019 року, участь у голосуванні взяли понад 18 млн осіб. За результатами підрахунків у другий тур вийшли два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів. Лідером, згідно з результатами голосування, став Володимир Зеленський, за якого проголосували понад 5,7 млн осіб (30,24%). Чинний президент Петро Порошенко зайняв друге місце з підтримкою понад 3 млн виборців (15,95%).