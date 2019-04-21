Кучма заявив, що не заздрить тій людині, яка стане главою держави

Другий президент України Леонід Кучма проголосував у другому турі виборів президента України та побажав переможцю президентських перегонів, насамперед, бути чесним щодо даних людям обіцянок.

Про це написала у Facebook його прес-секретар Дарка Оліфер.

«Згадуючи попередні роки і те, що дістанеться із завтрашнього дня, після інавгурації нового президента, то мені його трохи навіть шкода. Добре розумієте: війна, якої не видно кінця, розділена Україна, економіка на межі дефолту – не буду перераховувати всі проблеми, які ще існують, тому що під час виборчої кампанії вони були всім добре відомі», – сказав він.

Кучма зазначив, що головним принципом наступного глави держави повинні бути – менше обіцяти і більше робити.

«Тому що ми з вами бачили сьогодні – те, що обіцяли колись під час виборчої кампанії і з чим через п’ять років прийшли, – результат отримали. Тому це головне – бути чесним і порядним перед своїм народом. Це буде головним для того, щоб за ним пішли люди. Тому що якщо буде довіра до нього, то і справи будуть вирішувати не так, як вони вирішувалися до сьогоднішнього дня», – підкреслив екс-президент.