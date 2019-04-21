Буде трохи розмазня: в “Кварталі 95” розповіли про життя після Зеленського, видео

Один із акторів “Кварталу 95” і друг Володимира Зеленського Олександр Пікалов розповів, що, в разі обрання Зеленського президентом, формат шоу буде змінено, а він має намір грати на сцені нового президента.

Про це актор повідомив в інтерв’ю журналістам, повідомляє theBabel.

Пікалов також повідомив, що в студії з’являться нові актори. “Ви будете здивовані, кого ми прихистили”.

Актор повідомив, що замінювати Зеленського вони не збираються, а мінятимуть концепцію шоу. “Зараз буде розмазня трохи”, – заявив Пікалов.

На питання, хто тепер в “Кварталі” гратиме президента, він відповів: “Думаю, я. Тільки треба трохи схуднути”.

Зараз, в штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського в Києві очікують результатів виборів, розважаючись грою в настільні ігри.