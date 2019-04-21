На колінах перед Путіним: в мережі відреагували яскравою фотожабою на дебати Зеленського і Порошенко

В інтернеті опублікували фотожабу про дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенко і Володимиром Зеленським.

Фотожабу розмістили в мережі.

Користувачі після моменту, який стався на НСК “Олімпійський”, де проходили дебати, посміялися над тим, що відбувалося. А саме, відобразили момент, коли обидва кандидати стали на коліна перед матерями солдатів України, які загинули, захищаючи країну на Донбасі.

Відзначимо, що Зеленський опустився на два коліна на сцені перед глядачами. А чинний президент став на одне коліно перед жінкою-вдовою загиблого бійця, яка стояла позаду його. Тому вийшло, що Порошенко повернувся спиною до глядачів.

Так, на фотожабі зобразили цей момент, однак на екрані телевізора президента РФ Володимира Путіна. Також на зображенні можна побачити і самого главу країни-агресора, який зайнятий переглядом дебатів.