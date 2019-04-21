У Туреччині вчинили напад на лідера опозиції

Посягання на цьому не закінчилися.

Лідер основної опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Кемаль Киличдароглу піддався нападу агресивного натовпу в передмісті Анкари. Політик прибув у столичний повіт Чубук для участі в церемонії похорону загиблого турецького військового, який загинув в ході зіткнень з курдськими бойовиками.

Під час жалобних заходів група людей накинулася на 71-річного Киличдароглу, охорона потім змогла завести його в один з довколишніх будинків. Але посягання на цьому не закінчилися -присутні почали закидати будинок камінням із закликами його спалити, а також викрикувати гасла проти курдських сепаратистів і націоналістичні гасла, багато показували жест вітання ультраправого турецького руху “Сірі вовки”.

Раніше консерватори звинувачували Народно-республіканську партію в підтримці курдських сепаратистів, оскільки на муніципальних виборах вона виступала в союзі з прокурдської Демократичною партією народів. Після цього до будинку прибув міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар, який закликав людей заспокоїтися і розійтися.

Прокуратура Анкари порушила розслідування за фактом події, встановлені особистості щонайменше шести нападників. Глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу засудив напад, за його словами, “таке, звичайно, неприйнятно на похоронах солдата”.

Представники політичних сил Туреччини також виступили із засудженням події. Дізнавшись про напад, тисячі прихильників опозиції зібралися на площі біля будівлі штаб-квартири Народно-республіканської партії. Нагадаємо, партія Ердогана програла муніципальні вибори в столиці Туреччини.