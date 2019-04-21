«Я піду з офісу президента, але не з політики»: Порошенко визнав поразку на виборах

Чинний президент України Петро Порошенко після оголошення результатів Національного екзит-полу за підсумками другого туру виборів президента-2019, визнав свою поразку.

Український лідер зазначив, що готовий подзвонити своєму опонентові і привітати з перемогою. У той же час Порошенко підкреслив, що не збирається залишати політику.

«Я піду з офісу президента, але я не йду з політики. Я залишуся в ній, щоб захистити ті перемоги, яких ми досягли», – сказав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екзит-полів Володимир Зеленський отримав 73,2% голосів виборців у другому турі виборів. У той же час за чинного главу держави Петра Порошенка проголосували лише 25,3% громадян України. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%. За даними ТНС, Зеленський переміг у всіх регіонах. На Сході за його кандидатуру віддали 88,1% (Петро Порошенко — 11,9%), на півдні — 85,6% (Порошенко — 14,4%), Півночі — 74,6% (Порошенко — 25,4%), Центрі — 78,8% (Порошенко — 21,2%), на Заході — 52% (Порошенко — 48%), Києві — 59,5% (Порошенко — 40,5%).