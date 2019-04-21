Порошенко: Результати екзит-полів дають підстави зателефонувати Зеленському і привітати

Президент України Петро Порошенко заявив, що результати екзит-полів дають підстави зателефонувати опоненту Володимиру Зеленському і привітати його.

«Ніколи не здавайся» — це те, що чую я і зараз, коли бачу результати екзит-полів. А вони очевидні. І дають підстави зателефонувати моєму опонентові і привітати його. Зробити так, як це прийнято робити в демократичних країнах. Нам потрібні спільні зусилля, щоб захищати країну», — заявив Порошенко.

Дані Національного екзит-полу станом на 18:00 свідчать, що Володимир Зеленський у другому турі виборів набирає 73,2%, а Петро Порошенко — 25,3% голосів.

Екзит-пол, проведений за замовленням ТСН («1+1»), за даними на 18:00, також показує перемогу Зеленського — він набирає 72,7% голосів виборців. Петро Порошенко набирає 27,3 % голосів.

Дані всеукраїнського екзит-полу, проведеного компанією New Image Marketing Group і оприлюдненого на телеканалі «112 Україна», показали, що Володимир Зеленський набирає 73,7% голосів виборців, а Петро Порошенко — 26,3% голосів.