«I feel good. Thank you. Don’t cry». Зеленський відреагував на результати екзит-полу

Кандидат в президенти Володимир Зеленський пообіцяв, що не підведе українців.

Про це він сказав у своєму штабі в КВЦ «Парковий» після озвучення результатів екзит-полів.

Володимир Зеленський вийшов під пісню з фільму «Слуга народу», до озвучування результатів екзит-полу давати якісь коментарі відмовився, але позував для фото і селфи.

Після оголошення результатів екзит-полу, Володимир Зеленський поцілував і обняв дружину, а потім всіх представників свого штабу, які були поруч з ним на сцені.

«I feel good. Thank you. Don’t cry», — Зеленський почав свою промову англійською, але швидко перейшов на українську.

«Ми зробили це разом. Спасибі кожному. Зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати спасибі своїм батькам за підтримку і за те, що вони це пережили. Моїй дружині за силу і витримку. Якби вона раніше почула все, що про мене говорили, вона, напевно, не вийшла б за мене. Батькам моєї дружини. Спасибі всій моїй команді», — сказав Зеленський.

Він також подякував прибиральниць, які працюють в штабі, «Квартал 95», правоохоронців, СБУ за те, що «тримали його в тонусі», військових і волонтерів, спостерігачів.

«Спасибі тим українцям, які мене підтримали, і тим українцям, які зробили інший вибір. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх», — сказав він.

«І наостанок поки я офіційно не президент, я можу сказати як громадянин України всім країнам пострадянського союзу: подивіться на нас — все можливо!», — сказав Зеленський і пішов зі сцени, незважаючи на те, що журналісти кричали «А як же питання?».