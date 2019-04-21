Екс-міністр Данилюк розповів, чи позику він посаду глави МЗС у разі перемоги Зеленського

Член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк заявивши, що його не цікавить посада міністра закордонних справ у разі перемоги Зеленського на виборах.

Таким чином, Данилюк не підтвердив, що йому пропонували посаду глави МЗС після виборів президента.

«Я це не підтверджую, мене ця посада не цікавить. Я більше є фахівцем з внутрішніх змін і реформ. І перед тим, як робити якісь зовнішні альянси, потрібно показати, що країна дійсно змінюється, тут відбуваються серйозні реформи», — сказав екс-міністр журналістам у штабі Зеленського.

Данилюк висловив переконання, що зовнішня політика України буде успішною тоді, коли буде довіра до української влади, а для цього потрібно міняти країну.