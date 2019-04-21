Під Києвом вандали розгромили огорожу музею-заповідника

В ніч на 21 квітня в селі Нові Петрівці під Києвом невідомі зруйнували огорожу музею-заповідника.

Про це повідомила прес-служба музею.

Мова йде про Національному музеї-заповіднику “Битва за Київ у 1943 році”. Вандали розгромили частину паркану і зламали хвіртку господарського двору.

Варто зазначити, що на територію рекреаційних зон, розташованих на території заповідника, завжди пускали відпочиваючих. Однак такі випадки змусили дирекцію переглянути правила. Тепер перебування в музеї-заповіднику буде обмежено. Неповнолітніх без супроводу дорослих входу немає, а після 22:00 її охоронятиме державна охорона.

До речі, в цьому ж музеї вандали вже бували: вони викопували дерева, руйнували огорожі і виривали квіти.