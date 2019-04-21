Біля Вінницької міськради облаштували велопарковку для чиновників

У Вінниці біля міської ради встановили велопарковку.

Світлину будівлі опублікував Олег Крупський.

Парковка розрахована на 44 місця для велосипедів працівників ВМР. Керівник розвитку інфраструктури Вінниці Андрій Сорокін повідомляв, що міськрада забезпечить депутатів та чиновників 32 велосипедами та 8 електробайками. При цьому транспорт діставатиметься не всім.

«Швидше за все, це буде для департаментів та комунальних підприємств, робота яких пов’язана з частими пересуваннями, моніторингом міста. Перевагу будемо надавати саме їм», – пояснював Сорокін вінницькому порталу Vежа.

Рендер велопарковки

Площа велопарковки становить 92 квадратних метри. У ній проведено каналізацію та освітлення. Також заплановане облаштування душу в будівлі міськради.

Для відвідувачів муніципалітету встановлять велопарковку на 20 місць.

Проект, за яким місто оснащується муніципальним велопрокатом та його додатковими складниками, підтримує уряд Швейцарії. Розмір іноземної допомоги становить 7,5 мільйона гривень. Умовою співпраці для Вінниці стало саме зведення парковки біля міськради та облаштування душу. Всього у місті мають звести 36 велопарковок для муніципальних закладів, повідомляє Vежа.

Нагадуємо, у Вінниці нещодавно розпочала роботу муніципальна агенція, яка займеться просторовим розвитком міста. Вона опікуватиметься, зокрема, міським плануванням та інтегрованим міським розвитком.