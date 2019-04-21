ДФС зібрала додаткові 3 млрд грн до бюджету за допомогою перевірок бізнесу

За січень-березень 2019 року за допомогою планових та позапланових перевірок бізнесу аудитори Державної фіскальної служби зібрали додатково 3 мільярди гривень до бюджету.

Про це повідомляють у прес-службі ДФС.

Зокрема, від початку року провели 1,2 тисячі планових та 3,1 тисячі позапланових перевірок, за результатами яких до бюджету зарахували 3 мільярди гривень.

«У цілому за результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано до бюджету 10,9 млрд грн, з яких узгоджено 5,0 млрд грн (у т.ч. основного платежу з податку на прибуток — 1 208,2 млн грн, ПДВ — 1 699,1 млн гривень)», — зазначають у ДФС, включаючи до розрахунків перевірки митних підрозділів служби.

Також у ДФС оцінили, що за допомогою роботи податкової міліції до бюджету додатково донарахували 6,3 мільярда гривень.

На дії податкової міліції часто скаржиться український бізнес, який звинувачує службу в економічному тиску з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді хабарів.

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення ДФС на 2 окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.

20 березня Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб складе по 24 тисячі гривень.

Зазначимо, що за підсумками 2 етапів конкурсу на посади голів Державної митної та Державної податкової служби претендує 7 кандидатів.

Водночас 18 квітня стало відомо, що суд тимчасово зупинив конкурс на голову Митної служби.

Державна фіскальна служба була створена у 2014 році як правонаступник Міністерства доходів і зборів України. Вона відповідальна за податковий та митний напрям. У часи президентства Віктора Януковича, Міністерство доходів і зборів підозрювали у створенні централізованих схем з ухилення від оподаткування та відмивання коштів, а також «торгівлі» податковими кредитами з податку на додану вартість, які завдали збитків державі на мільярди гривень.