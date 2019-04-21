Порошенко: Я йду з посади президента, але не йду з політики

Петро Порошенко сказав, що подзвонить своєму опоненту Володимиру Зеленському, щоб привітати його після оголошення результатів національного екзит-полу, за результатами якого Зеленський переміг Порошенка.

“Дорога Україна, ніколи не здавайся – ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ні у великому, ні в малому, ніколи не здавайтеся, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду. Саме цими словами великого британця Вінстона Черчілля я керувався завжди. Ніколи не здавайся – чув я в 2014 році, коли отримав від Януковича пограбовану і обеззброєну країну, на яку сунула путінська орда і коли закордонні лідери дзвонили не вітати з вибором, а висловити щирі співчуття. Прямо говорили: що ні одна з країн світу не стояла перед такими викликами, які стояли тоді перед Україною”, – заявив Порошенко.

Тоді, нагадав він, бажаючих стати президентом було набагато менше, ніж в більш благополучному 2019 році.

“Ніколи не здавайся – чув я, коли приймав рішення ще раз балотуватися в президенти. Зрозуміло ж було, наскільки запекла боротьба очікується на тлі тієї брудної інформаційної війни, яку вели зсередини мої політичні опоненти, а ззовні – російські фейкові новини і потужна пропагандистська машина гібридної війни”, – сказав Порошенко під час онлайн прес-конференції.

“Ніколи не здавайся – чую я і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів. А вони очевидні і дають підставу зараз зателефонувати моєму опонентові і привітати його. Зробити це вперше в українській практиці, але як це прийнято в цивілізованих демократичних країнах”, – заявив президент України.

“Уже в наступному місяці я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я приймаю це рішення. Я піду з офісу, але хочу підкреслити: я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну”, – оголосив Порошенко.

Нагадуємо, що за даними “Національного екзит-полу”, за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка – 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

Фото: Укрінформ