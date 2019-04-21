Зеленський «передбачив» результати екзит-полів у своєму зверненні до Порошенка

Найуважніші користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Володимир Зеленський у своєму відеозвернення до Петра Порошенко «передбачив» перші результати екзит-полів другого туру виборів.

На кадрах відео, де Зеленський ходить по стадіону «Олімпійський» і кличе свого опонента на дебати, можна побачити число 73 на огорожі, що відокремлює трибуну від поля. За даними Національного екзит-полу, Зеленського підтримали в другому турі виборів 73,2% виборців.