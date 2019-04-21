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Устенко: Як вплине “справа ПриватБанку” на пересічних українців

21.04.2019

Націоналізація “ПриватБанку” визнана незаконною рішенням Київського окружного адміністративного суду від 18 квітня. Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко вважає це рішення катастрофою для України.

Якщо ж дійсно були хоч якісь порушення з боку Нацбанку під час націоналізації “ПриватБанку”, то необхідно негайно провести максимальне відкрите і прозоре розслідування та притягнути до відповідальності тих, хто приймав рішення. Таку думку Устенко висловив “Апострофу“.

Це рішення точно не остаточне. Я слабо собі уявляю, як ми повинні діяти у тому випадку, якщо це вірне рішення. Справа в тому, що мова йде про колосальну суму – 5,5 млрд доларів, які Україна витратила на “подарунок” для звичайних українців в новорічну ніч перед початком 2017 року. Це був саме “подарунок”, який отримали українці за 5,5 млрд доларів. Він нам і не потрібен був, але з нас ще взяли ці 5,5 млрд доларів.

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