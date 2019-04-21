У Франції заявили про порятунок Нотр-Дама від ризику руйнування

Собор “в даний час майже що врятований від руйнування”.

У Франції постраждалий внаслідок пожежі собор Паризької Богоматері практично врятовано від руйнування.

Він повідомив, що собор “в даний час майже що врятований від руйнування”.

За його словами, всі нестабільні частини собору, в тому числі декоративні елементи фасадів західної і північної частин і південну вежу, стабілізували.

Нагадаємо, в Парижі увечері 15 квітня загорівся Собор Богоматері, в результаті обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.