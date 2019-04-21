Дмитро Биков прийшов у свідомість: що відомо про стан письменника

Письменник і публіцист Дмитро Биков після екстреної госпіталізації 16 апрелядемонстрирует ознаки поліпшення стану. 21 квітня Биков, який лежить в одній з московських клінік, був переведений на самостійне дихання.

Зараз Биків у свідомості і може розмовляти, реагує на звернення близьких і медперсоналу. Про це повідомила дружина письменника Ірина Лук’янова.

«Дмитро Биков виведений з медичної коми прийшов до тями», — повідомив у своєму Telegram головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов.

Нагадаємо, Биків повинен був виступити в Уфі з лекцією, але відразу після перельоту був госпіталізований у важкому стані. Після того, як стало зрозуміло, що лікування затягується, Бикова перевели з лікарні Уфи до Москви, в НДІ ім. Бурденко.