Порошенко: Конституційний суд збирається скасувати електронне декларування, що було умовою безвиза

Кандидат у президенти, чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що зараз на розгляді у Конституційному суді знаходиться питання про конституційність електронного декларування, яке було ключовою умовою надання Україні безвізового режиму.

Про це Порошенко повідомив під час прес-конференції за підсумками оголошення результатів екзит-полів у своєму штабі.

«Наша команда буде захищати безвиз, так як деякі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування, а саме це було умовою безвиза. Ми будемо захищати безвиз, оскільки це право виборов мій народ за останні 5 років», — повідомив Порошенко.