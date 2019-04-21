У Києві спалахнула квартира в багатоповерхівці: пожежники врятували з вогню чоловіка

У неділю, 21 квітня, в Дарницькому районі Києва спалахнула квартира. В будинку за адресою вулиця Горлівська, 3840, загорівся житло на 8 поверсі дев’ятиповерхового будинку. На місце виїхали рятувальники 5-ї пожежної частини Києва.

У момент пожежі В квартирі кликав на допомогу чоловік. Про це Інформатор дізнався на місці події.

О 19:10 на вулицю Горловскую виїхало три одиниці пожежної техніки, у тому числі пожежна драбина. З допомогою її рятувальникам вдалося пробратися в квартиру через балкон і дістати господаря квартири. За непідтвердженою інформацією, яку він отримав незначні опіки тіла і надихався їдким димом. Чоловіка передали медикам, які госпіталізували його в найближчу лікарню.

Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати вогонь близько 19:40. В квартирі згоріло кілька кімнат, також постраждав балкон на 9 поверсі. На місце викликали слідчо-оперативну групу та інспекторів. Обставини події з’ясовуються.