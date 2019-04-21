Блогер: згадайте, у нас парламентсько-президентська республіка – відставити паніку

Прихильникам Петра Порошенка потрібно відставити паніку, тому що для них просто додалося роботи. У нас парламентсько-президентська республіка. Володимир Зеленський у цьому парламенті, скоріш за все, більшість не збере.

Півроку це буде просто говоряча голова, яка буде «лажати» при кожному зручному випадку, не виправдовувати очікування і втрачати рейтинг.

Про це у своєму блозі пише популярний блогер Філіп Духлій.

Він зазначає, наступний етап – парламентські вибори. Більш-менш адекватна Верховна Рада зможе врівноважити коміка. Блок Петра Порошенка посиплеться, нардепи почнуть розбігатися ще більше. «Народний фронт» добре притопив Арсен Аваков з Антоном Геращенко. «Самопоміч» не виправдала очікувань.

За словами Духлия, запит на адекватні, прозахідні, ліберальні партії буде дуже великим. За словами блогера, дуже хотілося б, щоб у Верховну Раду влучила «Демократична Сокира». Ну, і Порошенко не з тих, хто здається.