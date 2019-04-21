«Тепер його успіхи і падіння — це і наші проблеми»: Найєм відреагував на перемогу Зеленського, давши йому кілька порад

Український політик і журналіст, народний депутат України VIII скликання, член Політичної ради партії ДемАльянс Мустафа Найєм на своїй сторінці в «Фейсбук» прокоментував результати екзит-полів, визнавши перемогу Володимира Зеленського.

Так, знаменитий журналіст зазначив, що тепер ми відповідальні за всі помилки українського лідера, так як самі його привели до влади. У той же час Мустафа звернувся до самого Зеленському, закликавши не повторювати помилок Петра Порошенка.

«Три поради, які хотілося б дати Володимиру Зеленському. Перший. Пам’ятати, що сталося з Петром Порошенком. Не перекреслювати успіхи і не робити тих самих помилок. Другий. Пам’ятати, що сталося з Петром Порошенком і вже зараз внутрішньо сказати «Ні», а краще послати в пішу еротичну подорож тих, хто запропонує свою підтримку, ресурси і медіа в обмін на особливі правила і свій шматок країни. Третій. Пам’ятати, що сталося з Петром Порошенком і посадити за стіл переговорів про новому суспільному договорі не олігархів, які вже вишикувалися в чергу, а тих 72,3% українців, які зараз готові підтримати будь-які починання», — написав Мустафа Найєм.