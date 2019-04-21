В РФ уже торопяться выдвигать требования очередному президенту Украины

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как результаты президентских выборов могут повлиять на ситуацию на Донбассе.

Об этом Лавров рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу «Звезда».

Он выразил надежду на «способность договариваться» следующего президента Украины и уважение к международному праву.

«Главное, чтобы была способность договариваться, и чтобы было уважение в новой или в старой власти, чтобы было уважение к международному праву, международным обязательствам Украины», — сказал Лавров, скромно умолчав об отношении самой РФ к международному праву.

«Сердцевина этих договоренностей — прямой диалог Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском — с другой», — заявил Лавров.

Джерело група ІС