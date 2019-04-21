У київському парку “Кіото” зацвіли сакури (фото)

У Києві в парку “Кіото” почали цвісти перші сакури. Кияни не залишили це без уваги і активно фотографуються на тлі квітучих дерев.

Про це стало відомо з повідомлення інтернет-видання “Вести“.

Як повідомляється почали цвісти перші кілька дерев на цілій алеї сакур висаджених у парку “Кіото”.

Кияни прагнуть закарбувати короткочасний мить цвітіння сакур і активно роблять фотографії на їх фоні.

Відзначимо, що алея довжиною 987 метрів з 360 сакурами з’явилася в парку в 2011 році. Завдяки їй парк став рекордсменом: 28 апреля 2012 року відбулася офіційна церемонія фіксації нового рекорду – в київському парку Кіото найдовша в Україні алея сакур.

Нагадуємо, парк “Кіото” був закладений в 1972 році відразу після підписання договору про співпрацю між Києвом та Кіото (столиця Японії з 794 по 1869 рік) в знак дружніх відносин. При цьому, центральний вхід в парк “Кіото” був встановлений тільки в 2012 році. І на ньому вперше з’явився напис з його назвою. До цього інформаційних табличок або інших розпізнавальних знаків в парку не було.

При реконструкції парку місію по розробці проекту взяв на себе японський ландшафтний архітектор Широ Накане.

У червні 2017 року мер Києва Віталій Кличко разом з мером Кіото Дайсаку Кадокава відкрив першу чергу реконструйованого парку Кіото, де в тому числі створили японський Сад каменів. Мери міст-побратимів також заклали капсулу часу в новому Саду каменів і висадили сакури в парку.