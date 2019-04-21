Новий трейлер показали творці спін-оффа “Форсажу”

Вийшов розширений трейлер стрічки “Гоббс та Шоу” від режисера Девіда Лінча

Новий трейлер опублікований на YouTube.

Згідно з новим відео, спін-офф покаже більше вибухів та жартів, а також на екрані з’являться мами героїв Двейна Джонсона та Джейсона Стейтема. Ці актори знову зіграють головні ролі.

Режисером нової картини став Девід Лінч. Над сценарієм працювали автори “Форсажів” Кріс Морган і Гері Скотт Томпсон.

За сюжетом сестра Декарда Шоу (Джейсон Стейтем) у виконанні Ванесси Кербі краде у головного лиходія картини (Ідріс Ельба) певний вірус, здатний знищити половину людства. “Чорний супергерой” вирушає на пошуки вкраденого, і тепер агенту Гоббсу (Двейн Джонсон) потрібно об’єднатися з сімейством Шоу, щоб здолати антагоніста і врятувати світ.

Для цього команді знадобляться не тільки найшвидші автомобілі і наймогутніша зброя, але також і допомога мам головних героїв, одну з яких зіграла Гелен Міррен.

Прем’єра запланована на 2 серпня 2019 року.

Раніше студія показала перший трейлер спін-оффа франшизи “Форсаж”

Джерело: Еспресо TV