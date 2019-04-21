У Шрі-Ланці знешкодили бомбу

Пакет з бомбою усередині був знайдений біля дороги.

Військовослужбовці ВПС Шрі-Ланки виявили і знешкодили саморобний вибуховий пристрій в безпосередній близькості від найбільшого на острові міжнародного аеропорту Бандаранаике.

Представник військово-повітряних сил країни заявив, що підозрілий пакет з бомбою усередині був знайдений біля дороги. Служби безпеки вважають, що саморобний вибуховий пристрій було вироблено в країні.

Додамо, що аеропорт Бандаранаике є головною повітряною гаванню Шрі-Ланки. Він розташований в 32 км на північ від Коломбо – найбільшого міста на острові.

Нагадаємо, в поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв серії вибухів досягла 207 чоловік, ще 449 отримали поранення.

Міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих при вибухах в готелях і католицьких церквах є іноземці. Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив. Зокрема, серед загиблих не менше 35 іноземців. Щонайменше чотири громадянина Китаю отримали поранення. Дипломати посольства КНР в Коломбо вже відвідали постраждалих, які на даний момент знаходяться в медичних установах.