Озвучені дані екзитполів: хто став президентом України

У мережі з’явилися дані екзитполів другого туру виборів президента України.

Згідно з результатами національного опитування на 20.00, перемогу з результатом у 73% здобув Володимир Зеленський. На другому місці — Петро Порошенко. Свої голоси за цього кандидата віддали 25,5 % українців.

Зіпсували бюлетені 1,5 % виборців.

Також свій екзит-пол проводила і програма ТСН.

Згідно з їх даними, у другому турі виборів президента України за Володимира Зеленського проголосували 72,7%, за чинного главу держави Петра Порошенка — 27,3%.

Центральна виборча комісія України обіцяє підвести підсумки виборів в найближчі дні.

Нагадаємо, що Центрвиборчком у період з 31 грудня 2018 року по 8 лютого 2019 року зареєстрував 44 кандидата в президенти. З них — 16 нардепів. Крім того, ЦВК відмовила в реєстрації більш ніж 40 осіб. Серед причин відмови — невнесення необхідної заставної суми в розмірі 2,5 млн грн, а також невідповідність документів вимогам виборчого законодавства.

У реєстрації ЦВК також відмовила нардепу Надії Савченко, а також лідерові Комуністичної партії Петру Симоненку.

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Економіка

За результатами першого туру голосування лідерами президентської гонки стали Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які були оприлюднені 16 квітня, показували, що більшість голосів українців у другому турі виборів президента повинні були дістатися Володимиру Зеленському. Його були готові підтримати 72,2% громадян.

Що стосується чинного президента Петра Порошенка, то рівень його підтримки становив 25,4%.

Вже 19 квітня представник центру соціологічних досліджень імені Михайла Драгоманова Микола Булатевич показав новий рейтинг. За Володимира Зеленського були готові проголосувати 54% українців, а за чинного главу держави – 44,1%.

Також відомо, що кандидати в президенти сумарно витратили на другий тур виборів 147,4 млн грн.

Нагадаємо, карпатська мольфарка передбачила долю України після виборів.

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Також Hyser писав, що у Порошенка підтвердили, що бояться Зеленського.