Зеленський зробив несподівану заяву про Порошенко: це вразило всіх, люди досі не можуть повірити

Володимир Зеленський зробив несподівану заяву щодо Порошенко.

Так, за результатами екзит-полу Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів c розгромними 73,2% відсотками, передає портал Znaj.ua.

Він заявив, що не проти прийняти допомогу від чинного президента України.

«Якщо допомога від Порошенка буде потрібна — ми її приймемо. Я готовий її прийняти», — заявив Володимир Зеленський.

Також ми повідомляли, що Зеленський обіцяє боротися з корупцією і робити все для припинення вогню на Донбасі.

«Ми будемо робити все для України — ми її об’єднали. Ми зібрали велику команду, яка буде працювати заради українського народу. Я стану гарантом Конституції. Ми будемо захищати нашу країну. Ми будемо робити все, щоб припинити вогонь на Донбасі. Будемо робити законопроекти, боротися з корупцією», — заявив Зеленський.

Також він анонсував свою поїздку по Україні.

«Я хочу побачити кожне місто, кожну область України, поговорити з людьми про їхні проблеми. І ми будемо це вирішувати з моєї чесної демократичної молодою командою», — розповів кандидат.

На питання, чи був результат несподіванкою для нього, заявив, що «трішечки очікували». Зеленський підкреслив, що «результат серйозний і дуже відповідальний».

«Це результат не тільки моя, а всієї нашої команди. І це результат народу України», — підсумував політик.

Раніше повідомлялося, що Порошенко визнав поразку і привітав Зеленського з перемогою. Чинний глава держави визнає своєї поразки на виборах президенти України після оприлюднених екзит-полів. Згідно з ним, Порошенко набрав 25,3 %, а Володимир Зеленський переміг у другому турі з 73,2%. Про це він заявив на прес-конференції в своєму штабі.

Чинний президент повідомив, що не буде здаватися не збирається покидати політичну арену. Також він повідомив, що подзвонить Зеленському і привітає того з перемогою.

19 квітня представник центру соціологічних досліджень імені Михайла Драгоманова Микола Булатевич показав новий рейтинг. За Володимира Зеленського були готові проголосувати 54% українців, а за чинного главу держави – 44,1%. Також відомо, що кандидати в президенти сумарно витратили на другий тур виборів 147,4 млн грн.

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Також з’явилася інформація про те, що за результатами першого туру голосування лідерами президентської гонки стали Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які були оприлюднені 16 квітня, показували, що більшість голосів українців у другому турі виборів президента повинні були дістатися Володимиру Зеленському. Його були готові підтримати 72,2% громадян.

Нагадаємо, карпатська мольфарка передбачила долю України після виборів.

Раніше Hyser повідомив, що спадкоємиця Ванги передрекла Україні третій Майдан.

Також Hyser писав, що у Порошенка підтвердили, що бояться Зеленського.