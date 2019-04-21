Tesla Model Y представили у вигляді хардкорного позашляховика

Останньою новинкою Tesla став компактний кросовер Model Y, створений на базі седана Tesla Model 3.

Для моделі доступні салон з трьома рядами сидінь, варіанти Long Range та Performance, повний привід і з 2021 року базова комплектація за $39 000. Але ось позашляхового варіанту не обіцяно. Про це пише avtoblog.

Але дизайнерам Motor1.com це не завадило уявити собі позашляховий варіант Model Y, здатний стати конкурентом для Kia Soul X-Line, Ford Focus Active, Mazda CX-30, Toyota RAV4 Adventure. Та й взагалі цей список можна продовжувати нескінченно.

Tesla не зможе нав’язати на бездоріжжі боротьбу моделей Jeep, але все ж електромобіль здатний на пересіченій місцевості на багато що. Особливо з обвісом з незабарвленого пластику по периметру кузова і збільшеним дорожнім просвітом.

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Технології

Однак, Standard Range проїде на одному заряді до 370 кілометрів, маючи можливість розганятися 0-100 км/год за 5,9 секунди, а Long Range може пройти до 482 кілометрів з розгінною динамікою з місця до 100 км/год за 5,5 секунди. Ну а флагман — версія Performance — має автономність в 450 кілометрів і здатність розганятися до 100 км/год за 4,8 секунди.

На жаль, представлена тут версія — не більш ніж дизайнерська фантазія. У 2020 році почнуться продажі Tesla Model Y, але в звичайних версіях, що відрізняються лише ємністю батарей.

Раніше повідомлялося, що вартість газу для автомобілів в Україні до літа цього року не буде змінюватися.

Лише нинішня вартість може змінитися при впливі декількох факторів.

«Щоб ціна почала змінюватися в ту або іншу сторону, потрібен зростання цін на зовнішніх ринках, зміна курсу нацвалюти, і якщо виникнуть обмеження в постачанні зрідженого газу в Україну з РФ. Поки всі три складових на місці», – відзначає незалежний енергетичний експерт Валентин Землянський.

Також він говорить, що коливання ціни можуть бути як у бік плюса, так і в бік мінуса.

Нагадаємо, Chevrolet до 55-річчя спорткара Ford Mustang зробив жартівливий подарунок.

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Також Hyser писав, що компанія Haval продемонструвала електрокар на 2025 рік.