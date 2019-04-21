Вибори президента України: ЦВК опублікувала перші цифри

Володимир Зеленський набирає 72,15 відсотка голосів, Петро Порошенко — 25,56 відсотка, дані трохи відрізняються від екзит-полів.

Центральний виборчий комітет України почав публікувати дані підрахунку голосів виборців у другому турі на виборах президента, що відбулися 21 квітня, інформує Кореспондент.

За результатами обробки 3,61 відсотка протоколів комік Володимир Зеленський набирає 72,15 відсотка і перемагає у виборах. Чинний президент Петро Порошенко отримав підтримку 25,56 відсотка голосів. У той же час за даними екзит-полів Зеленський набирає 72-73 відсотка голосів виборців, Порошенко — 25-27 відсотків.

Володимир Зеленський набирає 72,15 відсотка голосів

Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко відреагував на перші результати екзит-полів, за результатами яких Володимир Зеленський здобув впевнену перемогу на виборах. Відповідну заяву Петро Порошенко зробив на сцені свого передвиборного штабу. Зокрема, поки що чинний глава держави відреагував на результати екзит-полів і визнав перемогу Володимира Зеленського на президентських виборах.

«Вже в наступному місяці я залишу посаду глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу Президента. Але я не піду з політики. Твердо хочу заявити про це і пояснити чому», — заявив Петро Порошенко. Він також пояснив, як буде вводити в курс справи Володимира Зеленського перед інавгурацією.

Петро Порошенко отримав підтримку 25,56 відсотка голосів

«Між офіційним оголошенням результатів та інавгурацією я готовий без жодних обмежень витратити час для введення нового Президента в курс справ у найдрібніших деталях», — резюмував він.

Перед цим стали відомі перші результати національного екзит-полу. Станом на 18:00, кандидат Володимир Зеленський набрав у другому турі 73,2% голосів виборців.

Озвучені дані екзитполів: хто став президентом України

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За другого кандидата, Петра Порошенка, проголосували 25,3% українців. Перші результати екзит-полів, проведених спільно такими групами по вивченню громадської думки, як Центр Разумкова, Київський міжнародний інститут соціології та Демократична ініціатива, з’явилися в 20.00, відразу після закриття виборчих дільниць у день голосування.

Також з’явилася інформація про те, що в мережі з’явилися дані екзитполів другого туру виборів президента України. Згідно з результатами національного опитування на 18.00, перемогу з результатом у 73,2 % здобув Володимир Зеленський. На другому місці — Петро Порошенко. Свої голоси за цього кандидата віддали 25,3 % українців.

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