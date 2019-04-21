Комаровський новий міністр охорони здоров’я?: відомий педіатр розставив всі крапки над «і», цього не чекав ніхто

Доктор Євген Комаровський, якого кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив в якості можливого міністра охорони здоров’я, заявив, що не збирається займати цей пост.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Після виборів він залишиться дитячим лікарем.

«Бути міністром не планую. Планую давати поради, відповідати на питання в рамках моєї компетенції», — йдеться в повідомленні.

Комаровський також зізнався, що його пов’язують із Зеленським десять років «добрих дружніх відносин». Тому, коли шумен звернувся до нього з проханням бути радником в області медицини, Комаровський дав свою згоду.

Раніше Зеленський назвав Данилюка в числі людей, які «підуть» з ним в Адміністрацію президента.

Представник команди кандидата в президенти Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив, що його «не цікавить» можливе призначення на посаду глави МЗС у разі перемоги Зеленського на виборах-2019. Про пеом повідомляє «Уніан».

«Я це підтверджую. Мене ця посада не цікавить. Я більше фахівець у внутрішніх перетвореннях, у реформах. І перед тим, як будувати зовнішні альянси, треба показати, що Україна дійсно змінюється, що тут відбуваються серйозні реформи», — заявив Данилюк.

Він також додав, що не збирається повертатися в уряд Гройсмана.

«Я розумію, що йому дуже цього не хотілося, і я із-за своєї поваги до Володимира Борисовича не хочу робити його останні місяці надзвичайно складними», — сказав Данилюк і пояснив це, зокрема тим, що якщо він повернеться в уряд, це означає, що «уряд не зможе приймати непрозорі рішення».

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Бізнес і фінанси

Далі він сказав, що його роль в команді буде залежати від якості команди: «Коли побачу всю команду, тоді і буду вирішувати, якщо мені зроблять пропозицію».

Як раніше стало відомо, Комаровський зробив несподіване політичну заяву, що кандидат на пост Президента України Володимир Зеленський попросив Комаровського бути його радником в області медицини.

Нагадаємо, Зеленський ошелешив гучною заявою після оголошення результатів екзит-полів.

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Нагадаємо, за Порошенка на виборах «проголосував» онук.

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