«Господи, бережи Україну!» Петро Порошенко виступив з останньою промовою

Петро Порошенко, нинішній глава України, виступив з прощальною промовою після оголошення результатів Національного екзит-полу за підсумками другого туру виборів президента-2019.

Чинний лідер визнав свою поразку, а також подзвонив своєму супернику Володимиру Зеленському, привітавши його з перемогою.

«»Ніколи не здавайся», – чую я зараз, коли бачу результати екзит-полів. І ці результати дають мені підставу зателефонувати опонентові і привітати його з перемогою, як прийнято в цивілізованих країнах», – заявив Порошенко.

У той же час чинний український лідер заявив, що не збирається покидати політику, і буде надалі боротися за світле майбутнє України.

Далі публікуємо повний текст прощальній промові Порошенко без змін: «Друзі, ви кращі. Велике спасибі вам. Дорога моя команда, дорогі співвітчизники, дорогі друзі, представники ЗМІ. Ніколи не здавайся, ніколи, ніколи, ніколи. Не здавайся в великому, не здавайся в малому. Ніколи не здавайся, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду. Саме цими словами Вінстона Черчілля я завжди керувався. Ніколи не здавайся – чув я в 2014 році, коли отримав від Януковича пограбовану країну. Країну, на яку рушила Путінська орда і коли закордонні лідери дзвонили не привітати з виборами, а висловити співчуття. Прямо говорили, що жодна країна світу не стояла перед такими викликами, як тоді були перед Україною.

Тоді бажаючих стати президентом було набагато менше, черги точно не було. Ніколи не здавайся, чув я, коли йшов у президенти 2019. І ясно ж було, наскільки гострою очікується боротьба, яку вели зсередини проти мене мої політичні опоненти, а зовні – російські фейкові новини і сильна пропагандистська машина російської гібридної війни. Ніколи не здавайся, чую я і зараз, коли бачу ці результати екзитполів. А вони очевидні і дають підстави зараз зателефонувати моєму опонентові і привітати його. Зробити так, це вперше в практиці. Але зробити так, як це прийнято в цивілізованих європейських країнах.

Нам потрібно з 22 квітня об’єднатися і зберегти Україну. Дорогі українці, вже в наступному місяці я залишу пост глави країни. Так вирішила більшість українців і я приймаю це рішення. Я піду з офісу, але хочу твердо запевнити – я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну і хочу окремо пояснити, чому. Тому що наша команда повинна захистити ті досягнення, які ми з вами вибороли у цих надзвичайно складних умовах, за ці п’ять років. Захистити європейську та євроатлантичну стратегію. Ті принципи, ті цілі, ті очевидні рубежі, на які ми вийшли за ці п’ять років. Наша команда буде захищати курс на членство в ЄС і НАТО.

Наша команда буде захищати безвиз, тому що окремі члени Конституційного суду вже переорієнтувалися на нову владу і хочуть визнати неконституційним електронне декларированние. Наша команда буде захищати українське військо, українську армію від атак з середини країни. Тому що дехто не розуміє, яку дистанцію ми пройшли за ці п’ять років. Наша команда буде захищати українську мову. І справа не в тому, що ми вже зробили: квоти, пісні, фільми, радіо, книги. А якщо Верховна Рада наступного тижня ухвалить закон про мову, я буду радий, що саме я як президент буду мати можливість його підписати.

Сьогодні Вербна неділя. Я зустрів його разом зі своєю родиною молитвою. І наша команда буде захищати православну церкву України від реваншу. І ми неприпустимий цього реваншу, тому що коли ми зняли ярмо російської церкви і Росії з православної церкви України, це ще один міцний фундамент нашого державотворення. І до речі, ми все ще чекаємо вибачень за термос. Наша команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, тому що вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням Приватбанку. Скасування його націоналізації створить ризики для десятків мільйонів вкладників. І ми будемо захищати їх.

Крім того, це падіння гривні і новий економічна криза. Ми цього точно не можемо допустити. Наша команда буде захищати потужну міжнародну коаліцію, яку ми ретельно створювали ці п’ять років в підтримку України. І якщо не будуть підписані Мінські угоди, наша команда буде захищати продовження режиму санкцій проти Росії. Наша команда буде протистояти планам Кремля – сформувати лояльну для себе більшість під час парламентських виборів. І це ще одна причина, чому я повинен залишитися в політиці і захищати українську державу. А ще наша команда буде захищати децентралізацію, а ще буде захищати нову українську школу, а ще реформу сільської медицини, електронні закупівлі, енергетичну незалежність, енергоефективність, і все, що ми зробили за ці п’ять років. І я пишаюся тим, що зробила наша команда, тому що наша команда – це вся Україна і вашими зусиллями це вийшло.

Якби я не мав вашої підтримки, у вас всіх українців нічого б не вийшло. Я хочу зауважити, що новий президент буде мати дуже сильну опозицію. Але я хочу сказати, що наша найкраща на світі країна від цього тільки виграє, тому що ми можемо перемогти, коли у нас буде демократія. І в теж час я хочу зауважити, щоб ніхто не сумнівався, що я особисто і наша команда готові підставити плечі нового президента у всіх його рішеннях, які будуть захищати інтереси України і наближати нас до Євросоюзу і НАТО. І між офіційним оголошенням виборів і інавгурацією я готовий витрачати будь-який час, щоб допомогти новому президенту увійти в курс справ. Більш того, я готовий передати йому всю мережу міжнародної підтримки України. Саме це і є реальна сітка, а не та, до якої нас безпідставно звинувачували опоненти.

І ще, найважливіше – вибори пройшли чесно. Вибори пройшли прозоро. Вибори пройшли в повній відповідності з європейськими стандартами. Здавалося б, а що тут такого? Я хочу зазначити, що в умовах війни, в умовах агресії ми з вами зберегли демократію і зберегли право вибору українців обирати собі владу. І бездоганно провели вже зараз дві президентські кампанії, одну парламентську, місцеву. Ми залишаємося єдиною демократичною країною на пострадянському просторі, де є справжнє, а не паперове право змінювати владу тоді, коли ви українці вважаєте це необхідним. Це найбільше наше досягнення. Це ознака демократичної країни. І я Петро Порошенко пишаюся тим, що захищав це право українців.

Хочу нагадати, що серед брудних чуток, які поширювали мої опоненти… друзі, я навіть не чекаю вибачень, господь їм суддя. Приємно, що всі наші міжнародні партнери чітко зазначили, що за п’ять років президентства Порошенка було зроблено набагато більше, ніж за чверть століття до цього. Це є наша з вами перемога. Але ще я хочу сказати, що у нас попереду ще безліч невирішених проблем і відкритих ран, але я хочу зауважити, що сьогодні наша країна набагато сильніше, ніж п’ять років тому. Люди, український народ розраховували на більше, хотіли більшого і прийняли те рішення, яке вони прийняли. Я хочу сказати, що я вдячний кожному українцю. Друзі, я вам вдячний незалежно від того, за кого ви проголосували 31 березня і вдячний за сьогоднішню активну громадянську позицію. Я вдячний своїй команді. Друзі, ви найкращі. І я хочу сказати, що ці роки ми працювали над важкими реформами, над виконанням важких завдань.

Я залишаюся в політиці, щоб вам не було соромно за голос, який ви віддали за Петра Порошенка. Окремо я хочу подякувати тих, хто знайшов у собі сили пробачити мені мої прорахунки і помилки і кинувся в атаку пліч-о-пліч з нашою командою перед другим туром. Величезне вам спасибі. Нам точно треба тримати цю єдність. Саме ваша підтримка та підтримка мільйонів українських виборців не дозволяє мені зараз умити руки і залишитися в стороні. Ми точно повинні захищати Україну. Ми сьогодні не виграли бій, але це точно не означає, що ми програли війну. Попереду у нас чимало битв. І я вам хочу сказати, що Україна точно переможе. Ще я хочу подякувати моїй родині, тому що вона втомилася більше мене за ці роки президентства, тому що це було не легко.

Я хочу подякувати, що вони з величезним розумінням поставилися до мого рішення залишитися в політиці. У мене є їх підтримка. Друзі, я просто пишаюся своєю дружиною не тільки тому що вона фантастична дружина, але у мене завжди буде її образ з українським прапором на стадіоні, коли вона йде до свого чоловіка. Марина, я дякую тобі, дітей за те, що ви були поруч. І наступні дні для мене точно будуть нелегкими і я точно розраховую на свою сім’ю і свою команду. Я люблю Україну. Я дуже її люблю. Я люблю свій рідний український народ. І цим почуттям я керувався всі роки мого нелегкого президентства. За ці роки про мене поширили багато неправди. І якби я міг у неї повірити, то я сам за себе не проголосував би.

Але пройде час, і історія все розставить по своїх місцях. Завершити я хотів би теж словами Черчілля, якими він завершив після виборів, які він не зміг виграти. Він сказав: «Мені залишається лише висловити народу моєї країни глибоку подяку за постійну і всебічну підтримку, яку він давав мені під час моєї служби. А також за численні прояви поклонности для свого покірного слуги». Але друзі, я оптиміст і вважаю, що все буде добре і Україна буде успішною європейською країною. Це завдання влади і опозиції, і ми з себе точно не будемо знімати відповідальність. І я хочу завершити словами, що я буду молитися у цій ситуації: «Господи, бережи Україну!». Друзі, велике спасибі вам!».