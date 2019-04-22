Генштабом будуть керувати серйозні діючі генерали, але я поки не маю права їх називати, — Зеленський

Який переміг за даними екзит-полів у другому турі виборів президента України Володимир Зеленський заявив, що має кандидатури генералів призначення в Генеральний штаб Збройних сил України, але поки не може їх озвучити.

Про це на брифінгу в штабі в неділю заявив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на питання про можливі кадрові призначення в Генштаб, він сказав: «Що стосується Генштабу, у нас є дуже серйозні люди, у яких є авторитет в армії. Це діючі генерали, ви їх обов’язково побачите. Я не маю права їх зараз називати – з ними є домовленість, це дуже серйозна історія».

Від відповіді щодо глави Міноборони він також ухилився.