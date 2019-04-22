«Я не хочу, щоб пробки були в Києві». Зеленський зібрався переїхати з адміністрації на Банковій

Володимир Зеленський, який, за результатами екзитполів перемагає у другому турі президентських виборів, визначився з тим, де будете жити і працювати.

«Так, ми не хочемо працювати в нинішній адміністрації. Я повинен спочатку туди потрапити. Місце це має бути відкритим. Також ми хочемо скоротити адміністрацію президента. Я не хочу, щоб пробки були в Києві. Тому хочу знайти таке місце у Київі або біля Києва. Щоб не було кортежів (зараз на мене суворо дивиться охорона)», — сказав Володимир Зеленський та проанонсував окрему прес-конференцію з кадрових питань.