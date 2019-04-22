«Завтра я буду в літаку в Борисполі сидіти». Мережа вибухнув фотожабами на що минає Порошенко

21 квітня соцмережі відреагували мемами і фотожабами на честь другого туру виборів президента в Україні.
«Країна» зібрала народну творчість у соцмережі, присвячене актуальним подіям.
Ще до оприлюднення даних екзитполів, які показали, що Володимир Зеленський більш, ніж в три рази випереджає Петра Порошенка, користувачі почали публікувати ролик з поки що чинним президентом.
Також Петру Порошенку згадали одну з його улюблених фраз про «остаточне прощавай».
Секретну віллу в Іспанії.
Натякнули на долю попереднього гаранта Віктора Януковича.
І переосмислили переговори з США про постачання зброї.
Арсенію Яценюки пригадали його епічні і «повні щирості» вітальні крики після виходу Юлії Тимошенко з колонії.
Були і такі картинки.
І, власне, такі.
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