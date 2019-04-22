«Завтра я буду в літаку в Борисполі сидіти». Мережа вибухнув фотожабами на що минає Порошенко

21 квітня соцмережі відреагували мемами і фотожабами на честь другого туру виборів президента в Україні.

«Країна» зібрала народну творчість у соцмережі, присвячене актуальним подіям.

Ще до оприлюднення даних екзитполів, які показали, що Володимир Зеленський більш, ніж в три рази випереджає Петра Порошенка, користувачі почали публікувати ролик з поки що чинним президентом.

Також Петру Порошенку згадали одну з його улюблених фраз про «остаточне прощавай».

Секретну віллу в Іспанії.

Натякнули на долю попереднього гаранта Віктора Януковича.

І переосмислили переговори з США про постачання зброї.

Арсенію Яценюки пригадали його епічні і «повні щирості» вітальні крики після виходу Юлії Тимошенко з колонії.

Були і такі картинки.

І, власне, такі.