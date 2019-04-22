Інцидент на Майдані: порушник затриманий, поліцейська в реанімації

Ситуація з побиттям поліцейської та гонитвою за угнаным службовим авто зважилася. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив офіцер патрульної поліції Києва Євген Зборовський.

“Не поширюйте фейк! Неадекватний громадянин 1998 р. (НЕ поліцейський) напав на патрульних, які прибули на виклик і заволодів службовим автомобілем і зник.

В ході погоні автомобіль заблокований, нападника затримано…

Патрульну поліцейську терміново госпіталізували в реанімацію, сильно розбита голова, струс мозку, ЧМТ. Діагноз уточнюється”, — зазначив правоохоронець.

Також, Зборівський побажав колезі якнайшвидшого одужання і попросив користувачів не поширювати неправдиву інформацію.