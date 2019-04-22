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У Запоріжжі В другому турі голосували за Тимошенко

22.04.2019

У Запоріжжі кілька виборців проголосували за «свого» кандидата. Відповідні фото публікують у Facebook самі виборці.

Інцидент стався в неділю, 21 квітня, на 76 окрузі. Один з виборців у списку у бюлетені не знайшов гідної кандидатури і дописав «свого кандидата» Юлію Тимошенко.

Аналогічний випадок стався на тому ж окрузі. Виборець вписав «свого» кандидата в бюлетень і поставив галочку. Крім того, навпроти імен чинних кандидатів городянин поставив хрестики.

Варто зазначити, що такі бюлетені будуть вважатися зіпсованими. Також авторів знімків можуть притягнути до відповідальності за незаконне фотографування бюлетенів.

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