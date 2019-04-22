Кочетков: Порошенко сподівається на реванш

Володимира Зеленського — з суперубедительной перемогою! Хоча це було зрозуміло ще після першого туру.

Зловтішатися над нищівною поразкою Петра Порошенка — не добре. Це низько.

Майже так само низько, як безперервно брехати на посади з приводу і без приводу. А також використовувати АП, СБУ, ГПУ та інші державні органи спроби зберегти за собою владу…

Чого, власне, домагався ПАП у другому турі? Адже він жлоб, але не ідіот, і розумів, що 15% розриву не відіграти, якщо не трапиться дива. Але Захід, де в «сліпий траст» знаходиться значна частина стану Тато, чудес на зразок зриву виборів, не дозволив. Та й Кремль, намагається зняти з себе санкції, теж відмовився підігравати Тата.

Тому він витратив купу зусиль для того, щоб максимально скоротити відрив від ВАЗа у другому турі. До речі, саме скорочення відриву демонструє екзит-пол, замовлений штабом Порошенко.

Таке скорочення робило програш Тато не скандальним, а пристойним, і давало Тата шанс «потерти» з європейськими керівниками щодо якої-небудь посади в бюрократичних структурах Євросоюзу. Що, в свою чергу, захищало його від кримінального переслідування в Україні.

Друга задача — позиціонуватися як загальнонаціональний лідер правого спрямування, витіснити з цієї ніші «Свободу» та інших і претендувати зі своєю партією на 15% на виборах у Верховну Раду. А там сховатися від НАБУ і грати в парламентську республіку разом з колишніми «регіоналами», очолюваними Віктором Медведчуком.

Не дивно, що після закінчення виборів Порошенко виголосив у своєму штабі довжелезну і чисто реваншистську мова. Виявляється, він залишиться в політиці. І він буде захищати… І він не дозволить… І він не допустить… І Коломойський у нього не пройде… Словом, весь той інформаційний шлак, яким штаби Тато завалювали нас останнім часом.

Я побоююся, що не буде ніякої перерви у внутрішньоукраїнської пропагандистської чвари! Не буде ПАП з соратниками зупиняти ботофермы, хіба що подсократят витрати. І фейковая бруд продовжить литися тепер вже на Президента України Володимира Зеленського, його рідних і близьких, його команду у владі.

Петро Порошенко в своєму засліпленні ненавистю до «неоценившим його українцям», Зеленського, який виступив народним інструментом вышвыриванию ПАП з трону, спробує максимально дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в країні — з допомогою інтриг, шантажу та іншого, чим він володіє.

Тому зловтішатися над фіаско Тато не потрібно. А потрібно забезпечити його негайну і повну відповідальність перед українським законом за всі протиправні дії, скоєні ним за п’ять років правління. Подільників теж стосується.

Інакше — біда.