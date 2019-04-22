Кравець з «Кварталу 95» видала почуття Зеленського в ніжному зверненні: «Можна я не буду»

Артистка студії «Квартал 95» вирішила привітати свого друга та колегу Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. За результатами екзит-полів перемогу на виборах здобув Володимир Зеленський та його команда співзасновників студії «Квартал 95». Шоумен випередив діючого гаранта Конституції, за нього проголосували понад 70% виборців.

З цього приводу на своїй сторінці в Instagram актриса зворушливо привітала свого колегу з успіхом на виборах. Олена Кравець написала коментар, в якому підтримала свого начальника і побажала йому успіхів на новому терені. Кравець розповіла, що в майбутньому Зеленського чекають великі труднощі. В кінці своєї публікації Олена Кравець написала хештег «#головний».

«Вітаю тебе, мій друг @zelenskiy_official !! Ура!!! У добрий шлях і з Богом!», — написала знаменитість. Вона попросила фаворита виборчих перегонів про одну особистої послугу: «можна я не буду тебе перейменовувати в телефоні?)))», написала Олена Кравець.

До запису артистка студії «Квартал 95» додала фото, на якому видно, що Зеленський значиться у неї в телефонному довіднику під ім’ям Вовка.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що в штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського панує хвилююча атмосфера. Щоб підтримати кандидата в президенти в його штаб приїжджають друзі і колеги по студії «Квартал-95». Одним з них став Олександр Пікалов. Він приїхав у штаб Зеленського та відповів на кілька запитань журналістів.

Так Олександр Пікалов розповів, що, на його думку, Зеленський могутніше Порошенко. В його команді багато новачків, які будуть змінювати систему і політику в Україні. Також Олександр Пікалов розповів, що в Кварталі не думають про заміну Зеленського.

Також Акценти повідомляв про те, що Олена Зеленська, дружина кандидата в президенти України, отримала несподівану підтримку з табору поки ще чинного глави держави. Невістка президента Петра Порошенка, дружина його старшого сина Олексія — Юлія після скандалу в соцмережах підтримала дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського. З недавніх пір частина українців озброїлася на дружину «слуги народу» з-за давніх записів, які Олена Зеленська колись робила у своєму Facebook-акаунті. Причому ті записи виявилися вирвані з контексту.

Нещодавно Акценти повідомляв про те, що один з артистів студії «Квартал 95» Олександр Пікалов перед дебатами кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК «Олімпійський» в Києві поділився своїми очікуваннями від дебатів і відповів на питання про місця в політиці для акторів «Квартал 95».

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