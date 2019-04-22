Царьов несподівано виліз і розповів, чому Порошенко програв вибори: «не додзвонився», з такою фантазією можна складати казки

Депутат чотирьох скликань Верховної ради України Олег Царьов заявив, що після провалу на дебатах від президента Петра Порошенка відмовилися всі глави регіонів і керівники силових структур.

Про це повідомляє портал «MK.ru»

«Петро Порошенко, повернувшись, почав набирати керівників силових структур, ні до кого не додзвонився. На наступний день почав набирати губернаторів, потрапляли на чергових, чергові говорили, що обов’язково зателефонуємо, передамо, ніхто не відповів. Відповів лише губернатор Вінниці, куди Петро Порошенко і поїхав на наступний день», — зазначив Олег Царьов.

За його словами, близько 100 чартерів по всій Україні поставили в режим, коли літак в будь-який момент часу міг злетіти. Це Київ, Харків і Дніпропетровськ.

«Петра Порошенка списали з рахунків вже інші найближчі люди, які з ним пробули все це час», — також повідомив Олег Царьов.

Нагадаємо, що атмосфера і обстановка в штабі кандидата в президенти і чинного гаранта Петра Олексійовича Порошенка «сумна» і нагадує місце, в якому вже змирилися з поразкою. Так, один з дописувачів видання, який перебуває зараз у штабі Петра Порошенко розповів, що атмосфера в команді поки ще чинного глави держави досить «сіра» і бажає кращого. Також наголошується, що штаб Порошенка розташований у Мистецькому арсеналі та порівняно з першим туром там практично нічого не змінилося.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», українські воїни збунтувалися проти чинного президента України Петра Порошенка і масово голосують за Володимира Зеленського. Вся передвиборча кампанія Петра Порошенка формувалася армії. Але, як виявилося армія його просто ненавидить за мародерство, нескінченну брехливість і небачене байдужість до солдатів. Так, командир бойової 72-ї механізованої бригади полковник Руслан Татусь був знятий з посади з-за того, що солдати ВСУ голосували за Зеленського. Втім, військові на камеру зізнаються, що підтримують Володимира Зеленського і з презирством ставляться до Петра Порошенка.

Також портал «Акценти» писав, що після заяви Зеленського про те, що всі друзі-корупціонери Порошенко повинні сісти у в’язницю, президент заявив, що у нього немає таких. Після чого додав, що всі корупціонери повинні бути за гратами незалежно від того, чиї вони друзі. За словами кандидата в президенти Петра Порошенка, ні один з його друзів не був замішаний у корупційних схемах.

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