Саакашвілі звернувся до українців і знову заговорив про революцію: «Не треба терпіти»

Колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі висловився з приводу виборів президента України. Він вважає цю подію знаковою. 21 квітня завершився другий тур виборів, в якому впевнену перемогу здобув Володимир Зеленський.

У зв’язку з цим третій президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі висловив свою думку. Грузинський політик записав відео. На ньому він прикрасив себе синьо-жовтим шарфом. В ефірі він оголосив голосування цієї електоральної революцією. На його думку, ця «революція» допомогла змінити владу в країні.

«Народ України просто вимів ср*ною мітлою весь старий політичний клас. Вони голосували не просто проти Петра Порошенка, вони голосували проти всіх старих політиків, проти корупційної системи ведення політики», — заявив екс-губернатор.

Також Саакашвілі позитивно висловився про фразі Зеленського про те, що результати виборів в Україні посилають сигнал всім пострадянським країнам, в яких люди страждають від старих представників влади. «Не треба терпіти», — заявив Саакашвілі.

Geplaatst door Mikheil Saakashvili op Zondag 21 april 2019

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що відомий грузинський політик Михайло Саакашвілі записав термінове відеозвернення до своєму українському колезі Володимиру Зеленському. Свій посил Саакашвілі вирішив записати з тією метою, щоб Зеленський не повторював помилок своїх попередників. Перше, що повинен зробити президент — це знищити корупційну гідру, а також створити всі умови, щоб не дати шансу кланам та баригам взяти реванш.

Також Акценти писав про те, що Саакашвілі дуже тонко пожартував над президентом Порошенко. У своєму новому пості в Instagram колишній президент Грузії дуже «тонко» висміяв Порошенко, порівнявши двох діючих кандидатів з кондитерськими виробами. Колишній губернатор одеської області перевів нинішнє протистояння між кандидатами в президенти в «кулінарне русло».

Нещодавно Акценти повідомляв про те, що колишній губернатор одеської області Михайло Саакашвілі надихнувшись зверненнями кандидата в президенти Володимира Зеленського у відеоформаті вирішив і собі записати звернення до діючого президента країни. Так, Саакашвілі пішов здалеку, натякнувши, що якщо Порошенко дійсно такий чесний і справедливий як він розповідає, то у нього буде можливість це довести. Згідно заявам Міхо його незаконно «вижили» з України скориставшись його відсутністю. екс-губернатор хоче відновити цю вопиющею несправедливість і повернути собі українське громадянство незаконно у нього відібране.