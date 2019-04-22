ЦВК опрацювала 5,17% протоколів з результатами: Зеленський в лідерах, названі цифри

Центральна виборча комісія України (ЦВК) опрацювала 5,17% електронних протоколів з результатами голосування у другому турі виборів президента, де лідирує засновник і художній керівник студії «Квартал 95», шоумен і актор Володимир Зеленський.

Про це повідомляє портал «Гордон»

За даними ЦВК, за нього проголосувало 476,3 тис. виборців (71,97%), за чинного президента Петра Порошенка – 170,2 тис. (25,72%), а 2,3% бюлетенів визнані недійсними.

Нагадаємо, що у ЦВК розповіли кілька нюансів про вибори президента України. До центральної виборчої комісії пояснили, що це не просто ще одне голосування за президента України. У зв’язку з цим, там розповіли, як можна буде проголосувати після 20.00 і закриття виборчих дільниць, якщо громадяни раптом не встигнуть прийти вчасно. Так, глава ЦВК нагадала, що відповідно до статті 75 закону Про вибори президента України голосування проводиться починаючи з 8:00 ранку і закінчуючи в 20.00 вечора. Сліпачук також нагадала, що крім голосування, 21 квітня-це день, коли в Україні намічається кілька релігійних свят. Нагадала голова ЦВК і про те, що не варто тягнути до останнього і приходити на дільницю за кілька хвилин до кінця голосування. Голова ЦВК зазначила, що слід пам’ятати, що в такому випадку виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного тільки для отримання бюлетеня та голосування. Сліпачук закликала відповідально поставитися до процесу волевиявлення і не порушувати встановлений законом порядок.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», ЦВК України оприлюднив перші результати голосування у другому турі виборів президента країни, які продемонстрували високу явку виборців. Перші попередні дані щодо ходу голосування на президентських виборах з’явилися незабаром після полудня двадцять першого квітня. Повідомляється про те, що попередні дані по явці під час другого туру президентських виборів в Україні, де вибирають між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським майбутнього главу країни, продемонстрували високу явку виборців. ЦВК інформує, що спостерігачі поки не виявили серйозних порушень у процесі голосування.

Також портал «Акценти» писав, що українці можуть віддати свій голос за одного з кандидатів до 20:00. Відомості про активність виборців у Центрвиборчком передали 118 виборчі округи. У Дніпропетровській області проголосували 50,61% виборців, у Харківській області — 48,42%. У Донецькій області проголосували 45,25% виборців. У Миколаївській області активність виборців склала 49,15%. Зазначимо, що у Львівській області проголосували 38,27% виборців, а в Полтавській області — 50,44%, в Києві — 46,26%.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram