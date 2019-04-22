Екс-генсек НАТО зробив Зеленському несподівану пропозицію: «все, що зможу», від такого не відмовляються

Екс-генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розповів про те, що хоче допомогти Володимиру Зеленському, який за результатами екзит-полів виграє на виборах президента України, реалізувати європейське майбутнє українців.

Про це повідомляє Расмуссен на своїй сторінці в Twitter.

«Привітання новообраному президенту Зеленському. Його попереду чекають нелегкі випробування, але українці чіткі: вони хочуть європейське майбутнє. Друзі України, в тому числі я, зробимо все, що зможемо, щоб допомогти зробити цю мрію реальністю», – зазначив колишній секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Варто звернути увагу, що Расмуссен був радником президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, що кандидат в президенти Петро Порошенко після даних екзитполів визнав свою поразку на виборах в президенти України. Так, чинний президент набрав 25,3 % — його опонент — шоумен, актор і політик Володимир Зеленський переміг у другому турі з 73,2%. Крім усього іншого, Порошенко заявив, що «піде з офісу Президента, але не піде з політики» і заявив, що вибори в Україні пройшли демократично і прозоро.Також ще чинний президент заявив, що готовий без будь-яких обмежень витрачати час для введення нового Президента в курс всіх справ у найменших деталях».

Як раніше повідомляв портал «Акценти», невістка президента Петра Порошенка, дружина його старшого сина Олексія — Юлія після скандалу в соцмережах підтримала дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського. З недавніх пір частина українців озброїлася на дружину «слуги народу» з-за давніх записів, які Олена Зеленська колись робила у своєму Facebook-акаунті. Причому ті записи виявилися вирвані з контексту. Невістка Петра Порошенка запевнила дружину Зеленського в тому, що їй дуже добре зрозумілі подібні почуття і емоції. Вона нагадала, що точно також відчувала себе, «коли виливалися тонни відвертої брехні та необ’єктивного злого гумору, в тому числі з екранів 1+1 та зі сцени студії «Квартал 95» в адресу моєї родини». І ніякого вибачення жодного разу не було.

Також портал «Акценти» писав, що новий президент України Володимир Зеленський дав першу прес-конференцію після оголошення попередніх даних національного екзит-полу. Журналісти задали майбутньому президенту чимало запитань про те, якими кадрами він збирається комплектувати свою команду. Мова йде про людей, які в майбутньому можуть увійти в кабінет міністрів України.

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